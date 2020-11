Auf Mallorca lebende US-Amerikaner feiern Bidens Wahlsieg

John, Lesley, Jean, Che y James leben in Palma. Die Amerikaner haben sich am Sonntag auf dem Platz vor der Lonja zusammengefunden, um den Sieg von Joe Biden zu feiern. Tagelang waren sie förmlich an den Mattscheiben der Fernseher angewachsen, verfolgten gespannt die Wahl und Auszählung der Stimmen. Nun atmen sie auf und feiern.

"Ein Alptraum hat endlich geendet", sagt Jean Lurie aus Brooklyn, der seit vielen Jahren auf Mallorca lebt. Während der vergangenen vier Jahre seien täglich Schreckensmeldungen gekommen, verursacht durch die Regierung von Donald Trump , sagt er.

Die amerikanischen Auswanderer glauben, dass Bidens Hauptziel die Aussöhnung und Vereinigung des Landes sein wird. Einige fürchten, dass Trump jetzt zwar gehen müsse, aber sein Gedankengut weiterhin bei vielen Menschen Bestand habe. (dk)