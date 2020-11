Sánchez' Weihnachtsappell: "Schenken Sie Sicherheit!"

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez hat die Bürger am Samstag dazu aufgefordert, bei den diesjährigen Weihnachtsfeiern Vorsicht walten zu lassen. Es gelte, zum diesjährigen Fest "Sicherheit zu verschenken", um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Dies erklärte er auf einer Veranstaltung der PSOE in Ferraz bei Toledo. Spanien nähere sich mit dem Beginn der Massenimpfungen der "dritten Stufe" des Pandemie-Plans. Dennoch sei die Situation weiterhin kritisch. Ziel sei eine Inzidenz von 25 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Derzeit liegt dieser Wert bei 300.

Die Infektionsraten seien in den vergangenen Tagen aber deutlich gesunken, so dass Hoffnung bestehe, die Infektionskurve in "sehr kurzer Zeit" erneut nach unten zu drücken, hieß es weiter.