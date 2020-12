Harte Maßnahmen drohen auf Mallorca, wenn die Corona-Kurve nicht sinkt

Die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol hat für Mallorca und die Nachbarinseln harte Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt, sollten die Infektionszahlen nicht sinken. "Dies ist nicht die Zeit, um an Partys oder Weihnachtsessen zu denken. Es ist an der Zeit, das Virus wieder zu bremsen und alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen", sagte Armengol am Sonntag anlässlich eines Festaktes zur spanischen Verfassung, die vor 42 Jahren in Kraft getreten war.

Die sozialistische Politikerin betonte, dass die Regierung "strenge Maßnahmen" ergreifen werde, wenn die Ansteckungen anhalten und die Inseln nicht in der Lage seien, die Infektionskurve abzuflachen. "Es stehen Menschenleben auf dem Spiel", warnte Armengol, die von ihrer beruflichen Ausbildung her Apothekerin ist.

Für die Weihnachtszeit stehen auf Mallorca schon jetzt zum Teil strengere Maßnahmen an als auf dem Festland, obgleich die epidemiologische Situation auf den Inseln deutlich besser ist als etwa in den Regionen Madrid, Katalonien, Andalusien und Kastilien. Die Balearen hatten zudem bei der spanischen Zentralregierung darauf gedrungen, an den weihnachtlichen Festtagen keine Lockerungen der Corona-Regeln zuzulassen. Damit konnten sich die Inseln jedoch nicht durchsetzen. So dürfen an Heiligabend, dem ersten Weihnachtstag sowie in der Nacht des Jahreswechsels bis zu zehn Angehörige in einem Haushalt gemeinsam feiern, statt nur sechs, wie dies für die übrigen Tagen während der Weihnachtszeit der Fall ist. In Spanien dauert die Weihnachtszeit bis zum Dreikönigstag am 6. Januar.

Armengol hatte zudem wiederholt von Madrid gefordert, auch bei Inlandsflügen am Abflugsort negative PCR-Tests zur Pflicht zu machen. Die Zentralregierung hatte diese Vorgabe jedoch bislang stets abgelehnt.

Unterdessen bot die Balearen-Regierung Reiserückkehrern, die über das Brückenwochenende des Verfassungstages nach Mallorca zu Familienbesuchen eintreffen, kostenlose PCR-Tests an. Die Nachfrage nach diesen Tests ist groß.

Ein Antigen-Massentest, der erste seiner Art auf den Balearen, findet darüber hinaus in dem Hotspot-Dorf Sa Pobla im Norden der Insel noch bis Mittwoch statt.

Hier finden Sie die aktuellen Corona-Daten auf Mallorca, den Balearen und Spanien.