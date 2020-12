Mallorca-Regierung verlegt Beginn von nächtlicher Ausgangssperre vor

Auf den Balearen dürfen die Menschen nach 22 Uhr nicht mehr auf die Straße. Ministerpräsideentin Francina Armengol kündigte am Mittwoch eine Verlängerung der nächtlichen Ausgangssperre um zwei Stunden an. Die Maßnahme gilt ab Donnerstag und zunächst bis zum 21. Dezember. Bislang galt eine Sperrzeit zwischen 0 und 6 Uhr. Restaurants und Bars bleiben geöffnet, müssen aber zur Sperrstunde schließen.

Die Politikerin kündigte zudem eine weitere Restriktion an: Nach Sa Pobla dürfen jetzt auch in Sóller, Muro und Lloseta Kunden nicht mehr in den Innenräumen von Bars und Restaurants bewirtet werden. Dort ist die Coronalage laut Armengol besonders bedenklich.

Die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez hatte erst am Dienstag schärfere Maßnahmen angedeutet. Tatsache sei, dass sowohl die Inzidenz als auch die Positivitätsrate seit einiger Zeit wieder nach oben gehen, sagte sie bei einem Besuch des Testzentrums von Sa Pobla. Von einer Lockerung von Restriktionen könne erst recht keine Rede sein. Die Menschen müssten sich in diesen Tagen vor Weihnachten besonders verantwortungsvoll geben.

Bereits am Wochenende hatte Ministerpräsidentin Armengol von härteren Restriktionen auf den Balearen gesprochen. "Dies ist nicht die Zeit, um an Partys oder Weihnachtsessen zu denken. Es ist an der Zeit, das Virus wieder zu bremsen und alle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen", sagte Armengol am Sonntag anlässlich eines Festaktes zur spanischen Verfassung, die vor 42 Jahren in Kraft getreten war. (it)