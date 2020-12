Spanische Zentralregierung nennt Datum für Impf-Kampagnen-Beginn

In Spanien soll am 4. oder 5. Januar damit begonnen werden, die Bevölkerung gegen Corona zu impfen. Es gebe Impfdosen für alle und es würden sicherlich einige übrig bleiben, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa am Montag. Man verfüge über 140 Millionen Stück.

Bevorzugt sollen Risikogruppen werden, weshalb zunächst Senioren und Beschäftigte im Gesundheitsbereich drankommen sollen. Auch Behinderte werden zuerst geimpft.

In Großbritannien hat die Impf-Kampagne bereits begonnen, für Deutschland wird erwartet, dass dies bald mitgeteilt wird. Jede Impfung besteht aus zwei Dosen. Dann soll man gegen die Krankheit geschützt sein. (it)