Nordrhein-Westfalen kündigt neue Einreiseregelung für die kommenden Tage an

Im Rahmen verschärfter Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen will das Bundesland schon bald das Problem mit der gerichtlich ausgesetzten Verordnung für Einreisende aus Risikogebieten wie Mallorca lösen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte, diese werde in den "nächsten Tagen" folgen.

Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte die bestehende Regelung am 23. November gekippt. Seitdem gilt in dem Bundesland keine fünftägige Quarantäneverpflichtung mehr vor einem PCR-Coronatest. Darauf wird in einer Fußnote auch im gemeinsamen Bund-Länder-Beschluss zum Lockdown hingewiesen, der am Mittwoch in ganz Deutschland beginnt. Generell wird von nicht notwendigen Reisen abgeraten.

Im Saarland hatte dagegen das Oberverwaltungsgericht am Freitag die Klage einer Mallorca-Reisenden gegen die Verordnung abgewiesen. (it)