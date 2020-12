Armengol warnt eindringlich vor Weihnachts-Umarmungen auf Mallorca

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, hat ihren Ton gegenüber den Bürgern deutlich verschärft. "Umarmungen und Küsse können einen Monat warten", sagte die Politikerin am Donnerstag. "Ansonsten könnten es die letzten sein."

Angesichts der stark ansteigenden Coronazahlen waren am Montag erneute Restriktionen verkündet worden. Mallorca befindet sich momentan in der fünfstufigen Skala auf dem höchsten Niveau 4. Traditionell kommen an Weihnachten in Spanien wie auch in Deutschland viele Menschen zusammen, was diesmal aber nicht der Fall sein kann.

Es fehle nicht mehr viel Zeit, dann werde endlich mit dem Impfen begonnen, so Armengol weiter. Es gehe darum, sich noch einmal anzustrengen und Abstände einzuhalten, ehe zunächst die Rentner gegen die Krankheit geschützt werden. (it)