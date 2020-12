Kontakt mit Macron: Sánchez muss in Corona-Quarantäne

Weil er mit dem positiv auf Corona getesteten französischen Präsidenten Emmanuel Macron am vergangenen Montag längere Zeit gespeist hatte, muss Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez nun in Quarantäne. Diese werde bis zum Heiligen Abend dauern, teilte der Moncloa-Palast am Donnerstag mit.

Emmanuel Macron sei nach dem "Auftreten erster Symptome" getestet worden, hatte zuvor das Präsidialbüro in Paris verbreitet. Der Präsident werde sich nun eine Woche lang isolieren. "Er wird weiter arbeiten und seine Tätigkeiten aus der Distanz sicherstellen", hieß es.

Laut Élysée-Palast hat Macron alle anstehenden Reisen abgesagt, so auch einen Besuch im Libanon. Geplante Treffen werde er über Videokonferenzen abhalten. Wo sich der Präsident angesteckt habe, sei bislang unklar. (it)