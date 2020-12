Bischof von Mallorca attackiert Sánchez-Regierung frontal

Der Bischof von Mallorca, Sebastià Taltavull, hat die sozialistische spanische Zentralregierung unter Pedro Sánchez in seiner Weihnachtsbotschaft an die Gläubigen unerwartet frontal attackiert. Man wolle "Freiheiten einschränken", wurde der Kirchenmann am Donnerstag in Lokalmedien zitiert.

Taltavull bezog sich auf ein neues Schulgesetz, das angeblich die Wahlfreiheit der Eltern bei der Erziehung einschränken soll. Dagegen gab es auch auf Mallorca bereits Proteste. Madrid wolle das Fach Religion von den Stundenplänen verbannen, so der Kirchenmann.

Außerdem geißelte der Bischof ein geplantes Gesetz, dass Menschen das freiwillige Ausscheiden aus dem Leben erleichtern soll. Dies richte sich gegen Grundrechte. Sollte das Gesetz in der kommenden Woche verabschiedet werden, wäre Spanien nach den Niederlanden, Belgien und Luxemburg das vierte Land in Europa, das aktive Sterbehilfe straffrei macht. In Deutschland ist die aktive Sterbehilfe durch Paragraf 216 des Strafgesetzbuchs unter Strafe gestellt, wenngleich seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar die Beihilfe zum Suizid nicht mehr strafbar ist. (it)