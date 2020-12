Spanien will Impf-Verweigerer registrieren und Daten EU-weit teilen

Wer sich in Spanien nicht gegen Corona impfen lassen will, wird speziell registriert. Das sagte Gesundheitsminister Salvador Illa am Montag. Diese Daten würden dann mit anderen EU-Staaten geteilt. Veröffentlicht werde das Material aber nicht. Wie auch in Deutschland ist die Corona-Impfung in Spanien im Prinzip freiwillig.

Man wolle, dass die Bürger zu den Impfzentren strömen, wenn man sie dazu aufruft, so Illa weiter. Es werde zwar Mutationen geben, aber das könne der Impf-Strategie nichts anhaben.

Illa bezeichnete den Start der Impf-Kampagne auch auf Mallorca als "speziellen Moment". Er lobte die gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden, der Wissenschaft und der Industrie. Ohne Europa wäre dieser Prozess nicht ohne weiteres möglich gewesen. (it)