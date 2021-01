Mallorca-Regierung schließt Restriktions-Lockerungen vorerst aus

Die Corona-Restriktionen auf Mallorca werden am kommenden 11. Januar, dem Tag der nächsten Überprüfung, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gelockert. Das sagte am Montag Regierungssprecherin Pilar Costa. Leichte Änderungen könnte es aber geben, sagte sie im Zusammenhang mit den Regelungen für große Einkaufszentren, die momentan an Wochenenden geschlossen bleiben müssen.

Die Regierungssprecherin wiederholte die zum Jahreswechsel von Ministerpräsidentin Francina Armengol geäußerten Worte, dass die jetzigen Restriktionen ausreichten, wenn sich jeder daran halten würde. Im Gespräch waren in der vergangenen Woche zeitweise Einschränkungen bei der Bewegungsfreiheit und die Abriegelung von Dörfern.

Die Corona-Lage auf den Inseln ist den Angaben zufolge nach wie vor sehr ernst. Die 14-Tage-Inzidenz auf Mallorca erreichte einen neuen höchstwert von 608 Fällen auf 100.000 Einwohner. Auf Ibiza verschlechterte sich die Situation dermaßen, dass die Restriktionen verschärft wurden. Auch dort ist es den Wirten untersagt, die Innenräume von Restaurants für Kunden zu öffnen. (it)