Weiterer Impfstoff für Spanien und Mallorca

Auf Mallorca wird es schon bald zwei Impfstoffe geben. Die ersten Dosen des Serums von Moderna treffen voraussichtlich Ende nächster Woche in Spanien ein. Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministers Salvador Illa sollen in den kommenden sechs Wochen dann etwa landesweit 600.000 Dosen verfügbar sein.

Die Europäische Kommission hatte am Mittwoch den Einsatz des Impfstoffs der Marke Moderna in der Europäischen Union genehmigt. Damit ist es der zweite Impfstoff, der in Europa eingesetzt werden darf. Die Substanz von Pfizer und BioNTech wurde am 21. Dezember 2020 offiziell zugelassen.

Nach Angaben des Gesundheitsministers werden die ersten Dosen in einem Zentrallager des Ministeriums ankommen und schließlich an die autonomen Gemeinden verteilt. Bis Sommer wolle man insgesamt 70 Prozent der spanischen Bevölkerung impfen, so Illa. (cg)