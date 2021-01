Arbeitsloser Ex-Parlamentschef der Balearen sucht Job

Auch ehemalige Spitzenpolitiker beutelt manchmal das Schicksal. Baltasar Picornell, der im Augenblick arbeitslose ehemalige Präsident des Balearen-Parlaments, sucht händeringend nach einem Job als Metall-Facharbeiter. Dies geht aus einem Twitter-Eintrag von ihm hervor.

Der ehemals der Podemos-Partei angehörende Picornell saß dem Abgeordnetenhaus zwischen Februar 2017 und Juni 2019 vor. Er war Nachfolger von Xelo Huertas. Am Ende der ersten Legislaturperiode von Ministerpräsidentin Francina Armengol beschloss er, aus der Politik auszusteigen.

In seinem Twitter-Eintrag verweist Picornell auf 20 Jahre Erfahrung in der Metallbranche, sein "kurzes" Politikerleben und Führungsqualitäten. (it)