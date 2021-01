Armengol verlangt von Madrid erneut mehr Entscheidungsfreiheit

Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Francina Armengol, hat die Zentralregierung in Madrid erneut aufgefordert, den Autonomieregionen zu erlauben, die nächtliche Ausgangssperre zu verlängern. Sie trat am Dienstag im Regional-Parlament auf, um die aktuelle Corona-Lage zu erklären. Armengol verlangte auch, Lockdowns in Eigenregie verhängen zu können. Dies sieht das im Augenblick gültige Alarmzustand-Dekret nicht vor.

Was die laufende Impfkampagne angeht, rechnet Armengol mit einer deutlichen Verbesserung der Situation im Frühling. Man sei vorbereitet darauf, die gesamte Bevölkerung in drei Monaten gegen die Krankheit zu immunisieren, äußerte sie.

In diesem Zusammenhang sprach sich die Politikerin für die Einführung eines Impfpasses aus. Der garantiere die Reisefreiheit von Menschen, die bereits gegen Corona geschützt sind.

Der Auftritt Armengols war von den Fraktionsvorsitzenden der im Parlament vertretenen Parteien am 11. Januar angesichts des Ernstes der Lage offiziell beantragt worden. (it)