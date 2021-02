Deutscher Tourismusbeauftragter hält Sommerferien auf Mallorca für möglich

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, ist davon überzeugt, dass Sommerferien im Ausland trotz Corona-Pandemie problemlos möglich sein werden. "Ich hoffe, dass bis Sommer die meisten Deutschen geimpft sind und auch ins Ausland verreisen können", sagte der CDU-Abgeordnete der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag.

Es gebe keinen Grund, warum Urlauber etwa nicht auf Mittelmeerinseln wie Mallorca reisen können sollten, wenn man es dort mit Corona-Inzidenzwerten unter 35 zu tun habe. Die Regierung solle das Reisen nicht unnötig erschweren, so Bareiß. "Wir können die Menschen ja nicht dauerhaft zu Hause festhalten."

Auf Mallorca lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch lediglich bei 37,84 Fällen auf 100.000 Einwohner. In der Bundesrepublik wurde dieser Wert am Donnerstagmorgen mit 61,7 angegeben.

Für das Robert Koch-Institut gilt die 50er-Marke als wichtig dafür, ob ein Gebiet als Risikogebiet eingestuft wird. Seit Mitte August 2020 gilt für Spanien und damit auch die Balearen deshalb eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.