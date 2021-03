Merkel: "Himmel und Hölle in Bewegung setzen", um Mallorca-Urlaub zu verhindern

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist es offenbar ein ernstes Anliegen, Urlaubsreisen nach Mallorca vorübergehend zu verbieten. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zitierte sie mit folgenden Worten, die auf dem Corona-Gipfel am Montag gefallen sein sollen: „Ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen.“ Es könne nicht sein, "dass Menschen jetzt nach Mallorca fliegen, aber in Flensburg können wir einen 15-Kilometer-Radius durchsetzen.“

Am Mittwoch war offiziell bestätigt worden, dass die zuständigen Ressorts jetzt damit beschäftigt seien. Es bestünden aber "große verfassungsrechtliche Hürden“, so die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.

Woanders in Europa wurden Reiseverbote bereits ausgesprochen: So untersagte die belgische Regierung bereits Ende Januar „nicht wesentliche“ Auslandsreisen. Belgien lässt derzeit auch keine Touristen ins Land. Das Verbot soll noch bis zum 18. April gelten. Auch die Briten dürfen derzeit nicht aus ihrem Land.

Beim virtuellen EU-Gipfel an diesem Donnerstag werden derartige Reisebeschränkungen voraussichtlich noch einmal durch die Staats- und Regierungschefs gebilligt, wie aus dem Entwurf der Gipfelerklärung hervorgeht.

Im Bundesjustizministerium herrscht angesichts der Verbots-Überlegungen laut einem Bericht Zurückhaltung. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) sehe "sehr hohe Hürden" und sei deshalb "sehr skeptisch", hieß es aus dem Ministerium, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Lambrecht müsse als Verfassungsministerin "die Grundrechte im Blick haben".