Mallorca-Regierung kündigt Lockerungspaket für Freitag an

Die Einwohner von Mallorca und den Nachbarinseln können sich angesichts der weiter niedrigen Inzidenzwerte auf Regel-Lockerungen nach dem kommenden Wochenende freuen. Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela sagte am Montag, dass dies die gesamte Bandbreite betreffe. Details nannte er nicht, sagte aber, dass man weiter vorsichtig sein wolle, da man mit diesem Kurs sehr gut gefahren sei.

Das Lockerungspaket wolle man am Freitag bekanntgeben, sagte Negueruela. Zuvor müssten auf lokalerer Ebene noch Gespräche geführt werden.

Die Vertreter von Restaurants und Bars äußerten unterdessen, dass man inständig auf Lockerungen hoffe. Vielen Wirten gehe es sehr schlecht, so die Verbände Pimem-Restauració und Arema. Die Innenräume müssen weiterhin geschlossen bleiben, um 17 Uhr müssen die Terrassen geräumt werden.

Was die nächtliche Ausgangssperre angeht, so endet diese im Prinzip mit dem Alarmzustand am 9. Mai. Doch die Balearen-Regierung will diesen beibehalten. Es werde zurzeit juristisch geprüft, ob eine Autonomieregion diesen auch in Eigenregie verhängen darf, so Negueruela. (it)