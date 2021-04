Regionalregierung sieht Mallorca in kritischer Corona-Phase

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln sieht in täglich wie im Augenblick nur 40 bis 80 Neuansteckungen mit Corona den Schlüssel für eine zumindest halbwegs erfolgreiche Sommersaison. Man befinde sich in einer stabilen, aber kritischen Phase, sagte Tourismusminister Iago Negueruela. Nur mit guten Zahlen könne der Urlauberstrom innerhalb von Europa erst möglich sein.

Die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearen liegt momentan bei unter 30 Fällen auf 100.000 Einwohner. Seit Februar liegt sie beständig unter 50.

Bei einer Beibehaltung der Corona-Stabilität werde Mallorca zum wichtigsten Touristenziel im gesamten Mittelmeerraum in diesem Jahr, sagte Negueruela. Jeder einzelne müsse verantwortungsbewusst handeln. Der Minister hält an dem Ziel fest, bis Ende August 70 Prozent der Bevölkerung zu impfen. Das sei nötig, um eine sogenannte Herdenimmunität zu erzielen.

Verglichen mit anderen Autonomieregionen haben die Balearen derzeit die besten Coronazahlen in ganz Spanien. Nur in der Region Valencia ist die Lage noch besser. (it)