Kanaren-Gericht verbietet Verlängerung von Ausgangssperre

Anders als auf Mallorca und den Nachbarinseln hat das oberste Gericht der Kanarischen Inseln die Verlängerung der dortigen nächtlichen Ausgangssperre verboten. Daraufhin kündigte die dortige Regionalregierung am Montag an, vor dem obersten Gericht Spaniens, dem Tribunal Supremo in Madrid, Einspruch gegen diese entscheidung einzulegen.

Auf den Kanaren ist die Corona-Lage derzeit schlechter als auf Mallorca, je nach Insel gelten dort die Gefahrenstufen 3 und 4. Die regionalen Ausgangssperren waren im Prinzip an den spanienweiten Alarmzustand gebunden. Der fiel jedoch am Wochenende weg.

Neben den Balearen sind die Kanaren traditionell die wichtigste Ferienregion für deutsche Urlauber. Hinzu kommen Andalusien und Katalonien. (it)