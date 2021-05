Sánchez spricht von Herdenimmunität in 100 Tagen in Spanien

In Spanien wird voraussichtlich in 100 Tagen die Herdenimmunität erreicht. Das hat der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez bekanntgegeben. Demnach sollen dann rund 70 Prozent der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft worden sein.

Laut Sánchez ist somit das vorab festgelegte Ziel, bis zur kommenden Sommersaison die Mehrheit der Bevölkerung zu impfen, auf einem guten Weg. Auch die sinkenden Zahlen der Corona-Neuansteckungen sprechen für die Schlussphase der Pandemie, so der Premier.

Der Direktor des Koordinierungszentrum für Gesundheitswarnungen und medizinische Notfälle, Fernando Simón, schätzt die Lage seinerseits weiter kritisch ein. Grund dafür sei die Beendigung des Alarmzustandes am 09. Mai und die daraus resultierenden Menschenansammlungen auf vielen öffentlichen Plätzen in Spaniens Großstädten. Diese hätten die Ansteckungsgefahr vor allem unter jungen Leuten erhöht, so Simón. (cg)