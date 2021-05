Spahn hält Coronatests bei Auslandsreisen auch im Sommer für unerlässlich

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält Tests bei Auslandsreisen auch im Sommer für nötig. Da er eine Richt-Inzidenz von 20 Fällen auf 100.000 Einwohner im Blick hat, will er frühzeitig Vereinbarungen mit anderen Staaten bezüglich Testungen treffen, sagte der Politiker der Zeitung "Bild am Sonntag".

Als Grund für diese Strenge gab Spahn an, dass im vergangenen Sommer Auslandsreisen "phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst" hätten. Daraus habe man gelernt und wolle dies in diesem Jahr nun verhindern. "Vorsicht und Umsicht gelten weiterhin."

Was die weiter geltende Testpflicht angeht, so gilt diese bei der Einreise für Geimpfte und Genesene in Deutschland nicht. Ab dem 7. Juni brauchen vollständig Geimpfte aus der Bundesrepublik keinen Test mehr, wenn sie in Spanien einreisen.

Ob diese Aussagen sich auch auf Mallorca beziehen, wurde in dem Interview nicht klar. Dies ist aber zu vermuten, da der Minister wie auch andere deutsche Politiker als inselkritisch gelten. Besonders der Partytourismus ist ihnen ein Dorn im Auge.