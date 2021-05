Deutscher Wahlkampf: Erneut Ruf nach teureren Flügen auch nach Mallorca

Nach Politikern von SPD und Grünen haben sich auch Wissenschaftler für eine Verteuerung des Fliegens ausgesprochen. Deutschen Medienberichten zufolge fordert das Öko-Institut, dass Deutschland sich für eine EU-weite Besteuerung des Flugzeug-Kerosins einsetzen solle. Außerdem müsse die Luftverkehrssteuer so erhöht werden, dass hierdurch die fehlende Mehrwertsteuer auf internationale Flüge ausgeglichen wird.

Mit diesen Maßnahmen könne mit der heute bestehende Bevorteilung des Fliegens gegenüber anderen Verkehrsmitteln Schluss gemacht werden. Außerdem würden Anreize zur Senkung der Treibhausgasemissionen gesetzt. Der Luftverkehr sei die umweltschädlichste Form der Fortbewegung und habe gleichzeitig zahlreiche Privilegien gegenüber anderen Verkehrsträgern, wurde das Öko-Institut zitiert.

Das Kerosin ist von der Energiesteuer befreit. Zudem fällt auf Flüge, die die deutsche Grenze überschreiten, also auch nach Mallorca gehen, keine Mehrwertsteuer an. Diese Subventionen sind klimaschädlich und sollten daher gestrichen werden", so das Öko-Institut.

Das in Freiburg angesiedelte Öko-Institut bezeichnet sich selbst als eine der europaweit führenden unabhängigen Forschungs- und Beratungseinrichtungen für eine nachhaltige Zukunft.