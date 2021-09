Erste Flüchtlingsfrau aus Afghanistan auf Mallorca eingetroffen

Die erste geflüchtete Frau aus Afghanistan hat am Dienstag Mallorca erreicht. Sie befindet sich in einem für diese Menschen bereitgestellten Gebäude, wie die balearische Sozialministerin Fina Santiago am Dienstag mitteilte. Erwartet werden noch 32 weitere Flüchtlinge aus dem von den radikalislamischen Taliban eroberten Land, es handelt sich offiziellen Angaben zufolge vor allem um Familien mit Kindern.

Die Afghanen waren in den vergangenen Tagen von Kabul zunächst in Militärmaschinen in die Arabischen Emirate geflogen worden. Dann ging es in Flugzeugen der auf Mallorca heimischen Fluggesellschaft Air Europa zum Luftwaffenstützpunkt Torrejón bei Madrid.

Die Taliban hatten die Hauptstadt Kabul am Sonntag, 15. August, überraschend eingenommen. Daraufhin kam es am dortigen Flughafen tagelang zu chaotischen Szenen. Menschen wurden nicht nur von Spanien, sondern hauptsächlich von den USA und Deutschland ausgeflogen.