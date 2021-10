Mallorca-Kritiker Lauterbach könnte neuer deutscher Gesundheitsminister werden

Bei den Sondierungsgesprächen für eine eventuelle Koalition aus SPD, Grünen und FDP in Deutschland verdichten sich die Anzeichen, dass der auch durch seine Kritik an Mallorca-Reisen bekannt gewordene Politiker Karl Lauterbach neuer Gesundheitsminister werden könnte. In mehreren deutschen Medienberichten zu ministertauglichen Personen fiel mehrfach sein Name.

Lauterbach hatte an Ostern, als die Corona-Inzidenzwerte auf Mallorca am Abklingen und in Deutschland sehr hoch waren, eindringlich vor Reisen auf die Insel gewarnt. Er bezeichnete damals zudem offizielle Inzidenzangaben der Balearen-Regierung als falsch, woraufhin auf Mallorca mit Kritik reagiert wurde und Ministerpräsidentin Francina Armengol ihn einlud, hier Urlaub zu machen.

Lauterbach setzt sich seit dem Ausbruch der Pandemie für ein strenges Regelmanagement bei Corona ein. Zuletzt fiel er medial auf, als er als einziges Mitglied der neu gewählten SPD-Bundestagsfraktion auf einem Foto eine Maske trug.