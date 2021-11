Ampel-Parteien machen Front gegen zu billige Flugtickets auch nach Mallorca

Billigflüge wie die am Montag von Ryanair angebotenen Fünf-Euro-Tickets auch zwischen Mallorca und Deutschland soll es nach dem Willen der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP nicht mehr geben. Laut dem Koalitionsvertrag sollen Flugtickets in der EU nicht zu einem Preis unterhalb der Steuern, Zuschläge, Entgelte und Gebühren verkauft werden dürfen, wie deutsche Medien berichteten. Die drei Parteien wollen unter dem designierten Kanzler Olaf Scholz ein Bündnis bilden.

Ryanair hatte am Montag in einer Aktion 70.000 Sitzplätze auf Europastrecken angeboten.

Bis zur europäischen Entscheidung über die Einführung einer Kerosinsteuer in Anlehnung an den Energiegehalt werde man sich dafür einsetzen, auch europaweit eine Luftverkehrsabgabe einzuführen, wie sie in Deutschland erhoben wird, heißt es in dem Dokument weiter.

Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer sollen für die Förderung von Produktion und Einsatz von CO2-neutralen strombasierten Flugkraftstoffen sowie für Forschung, Entwicklung und Flottenmodernisierung im Luftverkehr eingesetzt werden.