Die Guardia Civil glaubt, neue Hinweise gefunden zu haben, die zur Aufklärung der ETA-Attentate im Sommer 2009 auf Mallorca führen könnten. Der Sprengstoff könnte aus Frankreich auf die Insel gebracht worden sein, heißt es in einem Bericht. Dieser sei in Verstecken an sechs verschiedenen Orten gelagert worden. So könnten möglicherweise Rückschüsse auf die weiter flüchtigen Attentäter gezogen werden.

Das letzte tödliche Attentat der baskischen Terrorgruppe ereignete sich am 30. Juli 2009 in dem Badeort Palmanova. Um die Flucht der Täter zu verhindern, riegelten die Behörden die Insel für mehrere Stunden von der Außenwelt ab. Zwei Beamte der Guardia Civil, Diego Salvá und Carlos Sáenz de Tejada, starben. In der Nähe des Tatorts entdeckten die Ermittler später in einem geparkten Auto eine zweite Bombe. Diese wurde kontrolliert gesprengt. Zehn Tage später detonierten weitere kleinere Bomben in vier Lokalen in Palma, ohne dass Menschen verletzt wurden. Betroffen waren das Restaurant "La Rigoletta" und die Bar Enco in Portixol und die Einkaufsgalerie unterhalb der Plaça Major. Ähnliche Nachrichten ETA-Bomben auf Mallorca seit zehn Jahren ungesühnt Im Jahr 2011 erklärte die Terrorgruppe ihre Selbstauflösung. Die Organisation verfolgte das Ziel eines von Spanien unabhängigen, sozialistisch geprägten baskischen Staates, der die spanischen autonomen Regionen Baskenland und Navarra sowie das französische Baskenland umfassen sollte. Bei Attentaten kamen seit der Gründung 1960 insgesamt 853 Personen ums Leben.