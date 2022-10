Vor der offiziellen Vorstellung der Delegationen sprachen Gastgeber und Gäste mit einer Gruppe Schüler der Joan-Miró-Grundschule, einer zweisprachigen Schule in Berlin. Die Kinder waren mit deutschen und spanischen Papierfahnen erschienen.

Während des dreitägigen Staatsbesuchs ist am Dienstagmittag noch ein Besuch am Brandenburger Tor vorgesehen. Dann geht es im Flugzeug nach Frankfurt/Main, wo Spanien auf der Buchmesse Partnerland ist. Am späten Nachmittag hält Felipe dort die Eröffnungsrede. Am Mittwoch steht ein Rundgang durch die Buchmesse an. Zudem geht es zur Europäischen Zentralbank in Frankfurt/Main und zum Spanisch-Institut Cervantes.

Anfang August hatten Felipe und Letizia einige Zeit im Marivent-Palast auf Mallorca verbracht. Der Monarch nahm an der Copa-del-Rey-Regatta teil. Am 22. September ehrte der Monarch Meliá-Gründer Gabriel Escarrer mit dem "Premio Reino de España".