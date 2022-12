Ein großer Bronze-Siegesadler aus der Zeit des faschistischen italienischen Diktators Benito Mussolini (1883-1945), der an einem Mausoleum auf dem Friedhof von Palma de Mallorca angebracht ist, stört zunehmend die spanischen Behörden. Die sozialistisch geführte balearische Landesregierung bat laut Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora jüngst die Vertretung der Zentralregierung auf den Inseln, auf die italienischen Behörden einzuwirken, das Objekt zu entfernen. Es ist an Adlerskulpturen angelehnt, die von Soldaten des Römischen Reiches getragen worden waren.



Der Grund für diese Initiative ist, dass es ein Gesetz der Autonomieregierung untersagt, Symbole aus der Franco- und Mussolini-Zeit öffentlich zu zeigen. Einige wurden auf Mallorca in den vergangenen Jahren nach und nach entfernt. Während des spanischen Bürgerkriegs (1936-1939) hatte das Regime in Italien die Putschisten um Francisco Franco auf Mallorca mit Flugzeugen im Kampf gegen die spanische Republik unterstützt. Letztlich trugen die Kräfte aus dem Stiefelstaat entscheidend dazu bei, dass die Aufständischen in dem Waffengang die Oberhand gewinnen konnten.

Laut Ultima Hora zahlt das italienische Konsulat auf den Inseln weiterhin regelmäßig für die Pflege des Mausoleums, wo laut dem städtischen Bestattungsunternehmen EFM 18 Militärs ruhen, die während des Krieges ums Leben gekommen waren. Die letzte Jahresrechnung betrug laut Ultima Hora 449,11 Euro. Unweit der italienischen Grabstätte befindet sich auf dem Friedhof auch ein Denkmal, das den Gefallenen der spanischen Luftwaffe gewidmet ist.

Mallorca blieb seit dem Beginn des Bürgerkriegs im Sommer 1936 in der Hand der Aufständischen um Franco, der in den Jahren davor zeitweise auch Kommandant der Balearen gewesen war und hier gelebt hatte. Ein Eroberungsversuch durch Kräfte der Republik im Spätsommer 1936 schlug fehl. Repräsentant Mussolinis auf der Insel war Arconovaldo Bonaccorsi, der als Conde Rossi auftrat und gefürchtet wurde. Auf dem Friedhof von Ciutadella auf der Nachbarinsel Menorca befindet sich ein ähnliches Mausoleum wie in Palma.