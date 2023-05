Eine aus 15 Kriegsschiffen bestehende Flotte mit 600 Militärs aus sieben Staaten wird am Wochenende zeitweise im Hafen Porto Pi in Palma de Mallorca liegen. Durchgeführt wird eine Nato-Übung namens "ESP MINEX 23", organisiert wurde diese von der spanischen Marine, wie das Verteidigungsministerium in Madrid mitteilte. Die ersten Schiffe trafen bereits am Freitag ein.

Vor dem Beginn des Manövers, das in der Nähe von Alicante über die Bühne gehen wird, gibt es am Wochenende für Interessierte die Möglichkeit, einige spanische Schiffe zu besuchen. Den Flottenverband befehligen wird der Kapitän Javier Ruiz y Ruiz de Cortázar. Der Befehlsstand wird auf dem Schiff "Furor" eingerichtet. An der Übung werden Spezialtaucher teilnehmen, auch Roboter sollen zum Einsatz kommen. Im Hafen von Mallorca machen immer wieder Kriegsschiffe aus aller Herren Länder, darunter den USA, fest. Sogar amerikanische Flugzeugträger ankerten in den vergangenen Jahren wiederholt in der Bucht von Palma, um ihren Soldaten Auslauf in Palma zu gewähren. Dazu zählten die USS Enterprise und die USS Harry Truman.