Ab dem heutigen Donnerstag gibt es für die Bewohner Mallorcas kein Entrinnen mehr, die Gesichter der Kandidaten dürfen mit dem Beginn der letzten Wahlkampfphase offiziell Fassaden und Plakatwände schmücken. Damit geht der inoffiziell längst tobende Wahlkampf in seine entscheidende Phase. Am 28. Mai sind die Einwohner Mallorcas – und Restspaniens – aufgefordert, bei Landtags- und Kommunalwahlen ihre Stimme abzugeben. Im Wahlregister eingetragenen EU-Bürger mit Wohnsitz auf Mallorca dürfen sich aktiv nur bei den Kommunalwahlen beteiligen.

Am eiligsten hatte es am am Donnerstagnachmittag Patricia Guasp, die für die konservative Partei Ciudadanos (Cs) ins Rennen um das Amt der Landeschefin geht. Im Rahmen einer Wahlveranstaltung am Intermodalbahnhof an der Plaza de España in Palma stellte sie um 17.15 Uhr ihr Wahlplakat samt Konterfei vor. Nur 15 Minuten später entrollten die sechs Kandidaten der kleinen Regionalpartei El Pi an der Altstadtmauer vor der Kathedrale ihre Plakate. Die amtierende und sich der Wiederwahl stellende Regierungschefin Francina Armengol (PSOE) entschied sich für eine belebte Ecke in Palmas Innenstadt. Dort ließ sie sich, umgeben von weiteren Kandidaten ihrer Partei, von der Presse vor überdimensionalen Wahlplakaten an einer Hausfassade ablichten.

Nicht viel länger ließen die Konservativen auf sich warten. Sie wählten für den Auftakt zum Endspurt des Wahlkampfs das Marktgebäude im traditionellen Arbeiterviertel Pere Garau. PP-Spitzenkandidatin Marga Prohens zeigte sich dort in Begleitung der Mitkandidaten Llorenç Galmés (Inselrat) und Jaime Martínez (Palma). Und um 19 Uhr betraten an der Plaza del Olivar der Rechtsaußen Jorge Campos (Vox), der gerne Armengol als balearische Regierungschefin ablösen würde, und andere Kandidaten seiner politischen Formation den Wahlkampf-Ring.