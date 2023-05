Auf Mallorca lag die Wahlbeteiligung um 14 Uhr bei 34,82 Prozent, was einem Zuwachs von 4,51 Punkten im Vergleich zu den vergangenen Landes- und Kommunalwahlen im Jahr 2019 entspricht. In Menorca lag sie bei 32,29 Prozent, also 0,29 Punkte höher. Ibiza verzeichnete eine Beteiligung von 27,75 Prozent, was 1,78 Punkte höher ist, und auf Formentera lag sie bei 28,60 Prozent, also 5,47 Punkte höher.

Bisher gab es keine nennenswerten Vorfälle, und alle Wahllokale konnten zu 100 Prozent besetzt werden, insgesamt 1.247. Die Bürgerinnen und Bürger der Balearen wählen heute die Namen der 59 Abgeordneten im Parlament, der 70 Ratsmitglieder der Räte von Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera sowie der 997 Stadtratsmitglieder auf den Inseln. Die Wähler können bis 20 Uhr ihre Stimme abgeben, dann werden die Wahllokale geschlossen und die Auszählung beginnt. Die erste Urnen, die ausgezählt werden, enthalten die Stimmen für die Stadträte, so dass zuerst die Namen der Stadtratsmitglieder und in einigen Fällen auch der Bürgermeister bekannt gegeben werden, wenn er eine absolute Mehrheit hat.