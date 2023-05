Rechtsrutsch in Palma. Bei den Sonntag auf den Balearen stattgefundenen Landtags- und Kommunalwahlen zeichnet sich die konservative Volkspartei PP als Gewinner für die Gemeinde Palma ab. Nach der Auszählung von 76 Prozent der Stimmen hätte die PP 10 Stadträte würde ihre Ergebnis von 2019 deutlich verbessern i. Dies würde eine radikale Wende im Rathaus bedeuten, nachdem in Mallorcas Hauptstadt seit acht aufeinanderfolgenden Jahre linke Regierungen am Ruder waren. Allerdings müsste die PP einen Pakt mit der ultra-rechten Vox-Partei schließen, um eine regierungsfähige Mehrheit zu erlangen. Vox verdoppelt fast seine Anzahl an Stadträten und geht von vier auf sieben.

Was die anderen Parteien betrifft, würde die sozialistische PSIB-PSOE von amtierenden Bürgermeister José Hila auf 8 Stadträte kommen, einen weniger als bisher. Mit 76% der ausgezählten Stimmen wäre sie die zweitstärkste Kraft in Palma. Die grün-rote Linkspartei MÉS würden bei 3 Stadträten bleiben und Podemos würde von drei auf einen reduziert. Zu diesem Zeitpunkt scheint eine neue Koalition des linken Blocks nicht möglich zu sein.