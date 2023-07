Nach ihrer Vereidigung am Freitag in Palmas ehemaliger Seehandelbörse La Llonja will die neue Landesministerpräsidentin Marga Prohens noch diese Woche ihr Regierungskabinett präsentieren. Einige Namen der Mitglieder sind aber bereits in der lokalen Presse durchgesickert. Prohens verkürzt die Zahl der Landesministerien von elf auf zehn, indem sie zwei Ministerien abschafft und deren Zuständigkeiten auf andere Ministerien verteilt.

Gleichzeitig wird ein neues Ministerium für Küsten und Meer geschaffen, um sich unter anderem um die Belange der Nautikbranche zu kümmern. Abgeschafft hingegen wird das Umweltministerium. Es wird auch eine Reduzierung von Positionen auf der zweiten Führungsebene erwartet. Die Regierung soll nahezu paritätisch besetzt sein, mit Prohens, vier Frauen und sechs Männern. Jaume Bauzà wird für Tourismus zuständig sein, während Josep Aloy als Staatssekretär fungiert. Antònia Estarellas wird Prohens' rechte Hand in der Regierung und die Staatskanzlei leiten. Am Sonntag wurde Joan Simonet als neuer Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt bekannt gegeben. Marta Vidal ist für Raumplanung zuständig. Manuela García Romero wird die zukünftige Gesundheitsministerin sein. Palmas einstige Oberbürgermeisterin (2003-2007) und Parlamentsabgeordnete Catalina Cirer wird Ministerin für Soziales, Antoni Vera für Bildung und Alejandro Sáenz de San Pedro leitet das Ministerium für Handel, Industrie und Gewerbegebiete. Neuer Kabinettssprecher und Vize-Ministerpräsident wird Wirtschaftsminister Antoni Costa. Die neue Regierung im Überblick Ministerpräsidentin: Marga Prohens

Minister für Wirtschaft, Handel und Finanzen: Antoni Costa

Leiterin der Staatskanzlei: Antonia Estarellas

Minister für Unternehmen und Beschäftigung: Alejandro Sáenz de San Pedro

Gesundheitsministerin: Manuela García Romero

Minister für Bildung und Hochschulwesen: Toni Vera

Minister für Tourismus, Kultur und Sport: Jaume Bauzá

Ministerin für Bauwesen, Raumordnung und Verkehr: Marta Vidal

Ministerin für Familien und Soziales: Catalina Cirer

Minister für Meer und Wasserwirtschaft: Juan Manuel Lafuente

Minister für Landwirtschaft und Fischerei: Joan Simonet