Auf Mallorca spitzt sich der politische Konflikt zwischen der regierenden PP (Partido Popular) und der rechtspopulistischen Vox-Partei weiter zu. Bei einem PP-Krisentreffen in Campos signalisierten zahlreiche Bürgermeister und Parteifunktionäre ihrer Vorsitzenden, der balearischen Ministerpräsidentin Marga Prohens, dass sie keine weiteren Zugeständnisse an Vox hinnehmen wollen.

Der Frust über die wiederholten Blockaden der Rechtsaußen-Partei, insbesondere bei den Haushaltsverhandlungen, ist groß. Die Stimmung an der Basis deutet darauf hin, dass Neuwahlen eine mögliche Lösung für die politische Pattsituation sein könnten. Doch Prohens betonte: "Der Fokus liegt zunächst auf Stabilität und Verhandlungen."

Forderung nach Standhaftigkeit

Bislang hatte die PP-Spitze keine konkreten Pläne für eine vorzeitige Neuwahl (die nächsten regulären Regionalwahlen stehen im Frühjahr 2027 an). Die Präsidentin wollte bei der Versammlung in Campos ursprünglich auch nur die aktuelle Lage nach dem Bruch mit Vox darlegen. Doch anstelle bloßer Informationsvermittlung erlebte sie einen geschlossenen Appell der Teilnehmer, die forderten, dass die Partei keine Kompromisse eingeht. „Die getroffenen Vereinbarungen sollten eingehalten werden, aber darüber hinaus darf es keine weiteren Zugeständnisse an Voxgeben“, hieß es vonseiten der Funktionäre.

Konflikte mit Vox

Die Spannungen mit der Partei Vox, die die PP-Regierung von Marga Prohens toleriert und auf deren Stimmen die Ministerpräsidentin zum Regieren angewiesen ist, waren eskaliert, nachdem die Partei ihre Unterstützung für den Haushalt der PP verweigerte. Prohens schilderte, dass Vox in den letzten Wochen eine Vielzahl an unterschiedlichen Begründungen dafür geliefert habe – von einer Rücknahme beim Dekret zur Verwaltungsvereinfachung über Forderungen nach Zweisprachigkeit in den Schulen bis hin zu umstrittenen Aussagen zur Einwanderungspolitik. Diese wechselnden Positionen sorgten für Unverständnis und Verärgerung.

Verhandlungen statt Neuwahlen – vorerst

Trotz der Forderung vieler Parteimitglieder nach einem harten Schnitt machte Prohens deutlich, dass Neuwahlen derzeit nicht die Priorität der PP seien. "Unser Fokus liegt zunächst darauf, die notwendigen Änderungen am Dekret zur Verwaltungsvereinfachung durchzubringen", erklärte sie. Dafür wolle ihre Minderheitsregierung eine "alternative Mehrheit" mit Unterstützung aus dem linken Lager suchen. Auch bei den Haushaltsverhandlungen wird geprüft, ob durch Gespräche mit mehreren Fraktionen ein Konsens ohne Vox möglich ist.