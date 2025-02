Eine Serie von Diebstählen in mehreren Gemeinden auf Mallorca versetzt Tierhalter in Unruhe: In Palma, Algaida und Llucmajor häufen sich Fälle, in denen reinrassige Hunde spurlos verschwinden. Die betroffenen Besitzer haben bereits Anzeige bei der Guardia Civil erstattet, die nun die Hintergründe der Vorfälle untersucht.

Beagle „Puk" spurlos verschwunden Wie die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, sucht unter anderem Annika aus Algaida verzweifelt nach ihrem Beagle „Puk", der seit Samstag vermisst wird. „Er verschwand am 18. Januar auf einem Grundstück zwischen Algaida und Montuïri. Er ist erst zwei Jahre alt, sehr zutraulich und spielt gerne mit anderen Hunden", berichtet sie bestürzt. Für die Hundebesitzerin ist klar: Es handelt sich nicht um ein gewöhnliches Verschwinden. „Jemand muss ihn mitgenommen haben – entweder nach Hause oder auf ein fremdes Grundstück", ist sie überzeugt. Gemeinsam mit Familie und Freunden hat sie bereits überall gesucht und zahlreiche Suchmeldungen über soziale Netzwerke verbreitet. Annika hat den Diebstahl bereits bei der Guardia Civil gemeldet und vermutet, dass sie nicht die einzige Geschädigte ist. „Es gibt Hinweise, dass auch andere reinrassige Hunde auf ähnliche Weise verschwunden sind. Wenn jemand seinen Hund nicht mehr findet, sollte er in Betracht ziehen, dass es sich um Diebstahl handeln könnte. Ich will, dass ,Puk' wieder zu mir nach Hause kommt, gesund und wohlbehalten." Bulldogge aus Haus der Großmutter entführt Auch Magdalena aus Palma ist Opfer der Diebstahlserie geworden. „Meine französische Bulldogge befand sich bei meiner Großmutter in Son Sardina – und plötzlich war das Tier spurlos verschwunden", erzählt sie aufgebracht. Die betroffenen Tierhalter hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung und appellieren an alle Hundebesitzer, besonders wachsam zu sein. Die Polizei setzt ihre Ermittlungen fort.