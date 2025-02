An diesem Sonntag sind 100 Tage vergangen, seit eine Reihe von friedlichen Studentenprotesten in Serbien begann. Im Bewusstsein der Bedeutung dieser Bewegung versammelte sich die Gemeinschaft der Auswanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien auf Mallorca im Parc de la Mar, um ihre Unterstützung für die Studenten zu zeigen, die seit mehr als drei Monaten Gerechtigkeit und Transparenz fordern.

Auslöser für diese Demonstrationen und Proteste war der Einsturz des Daches des frisch renovierten Bahnhofs in der Stadt Novi Sad am 1. November. Ein tragisches Ereignis, bei dem 15 Menschen, darunter mehrere Kinder, ums Leben kamen. Zwei Wochen nach der Tragödie begannen Studenten, sich auf den Straßen zu versammeln, fünfzehn Schweigeminuten zu Ehren der Opfer abzuhalten und von der Regierung unter Aleksandar Vučić Rechenschaft zu fordern.

In diesen 100 Tagen haben die Behörden jedoch nicht auf die Forderungen der Studenten reagiert. Trotzdem sind die Proteste exponentiell gewachsen und haben sich zur größten Protestbewegung in Europa seit 1968 entwickelt. Alle serbischen Universitäten sind derzeit blockiert, und auch die Lehrer der Mittel- und Oberschulen schließen sich den Protesten an. Darüber hinaus hat die Juristengewerkschaft des Landes aus Solidarität mit den Studenten einen 30-tägigen Streik ausgerufen.

Die Demonstrationen haben ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht, mit täglichen Mobilisierungen in mehr als 140 serbischen Städten und wachsender internationaler Unterstützung. Aus der ganzen Welt, insbesondere aus der Balkanregion, ist Unterstützung eingetroffen. Selbst bekannte Persönlichkeiten wie Madonna und Novak Djokovic haben öffentlich ihre Solidarität mit den Demonstranten bekundet.

Die im Ausland lebende Gemeinschaft aus dem ehemaligen Jugoslawien bekräftigt auf Mallorca ihr Engagement für den Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit und bietet den Studenten und der Zukunft Serbiens ihre bedingungslose Unterstützung an.