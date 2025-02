Die Sozialistische Partei der Balearen (PSIB) hat am Montag bekannt gegeben, dass Francina Armengol weiterhin das Amt der Generalsekretärin ausführen wird. Da keine weiteren Kandidaturen eingereicht wurden, entfällt ein Vorwahlprozess, und Armengol tritt automatisch erneut an die Spitze der Partei. Die derzeitige Präsidentin des spanischen Parlaments führt die PSIB bereits seit 2012.

In Spanien trägt die oberste Führungspersönlichkeit einer Partei in der Regel den Titel "Secretario/a General", was mit dem deutschen "Parteichef" oder "Parteivorsitzenden" vergleichbar ist. Während in Deutschland diese Bezeichnung meist für das höchste Parteiamt steht, gibt es in Spanien oft zusätzlich einen "Presidente del partido", der eine eher repräsentative Rolle übernimmt.

Im Zuge der Bestätigung ihrer Wiederwahl richtete Armengol eine Dankesbotschaft an die Parteibasis und betonte die Bedeutung des kommenden Parteitags, der am 22. und 23. März in einem Hotel an der Playa de Palma stattfinden wird. Dort soll das politische Grundsatzprogramm verabschiedet werden, das als Grundlage für das Wahlprogramm der Sozialisten bei den Regionalwahlen 2027 dient. Außerdem wird eine neue stellvertrtende Parteiführung gewählt.

Weichenstellungen für die Zukunft

Die Wiederwahl Armengols kommt nicht überraschend, und innerhalb der Partei hatte niemand mit einer Gegenkandidatur gerechnet. Sie ist der Auftakt für eine Reihe weiterer Parteitage und -kongresse auf regionaler und lokaler Ebene. Am 5. April wird der Kongress der Federació dels Socialistes de Mallorca (FSM) abgehalten, bei dem Ex-Inselratschefin Catalina Cladera nicht erneut als Vorsitzende antreten wird. Ihre Nachfolge steht bereits fest: Die Regionalabgeordnete Amanda Fernández wird das Amt übernehmen.

Auch auf kommunaler Ebene stehen Veränderungen an. Palmas zweifacher Ex-OB José Hila (2015-2017 und 2019-2023), derzeit Senator in Madrid, wird voraussichtlich nicht erneut für dieses Amt kandidieren und auch nicht für das Bürgermeisteramt antreten. Offiziell bestätigt ist diese Entscheidung jedoch noch nicht – die Parteiführung will den Zeitpunkt für eine entsprechende Ankündigung selbst bestimmen.

Rückkehr Armengols in die Regionalpolitik erwartet

Als wahrscheinlich gilt indes, dass sich Parteichefin Armengol – seit 2023 Parlamentspräsidentin in Madrid – 2027 wieder um das Amt der Ministerpräsidentin auf Mallorca und den Nachbarinseln bewirbt, welches sie bereits von 2015 bs 2023 bekleidete. Seit zwei Jahren regiert in der Staatskanzlei allerdings ihre konservative Nachfolgerin Marga Prohens von der Volkspartei PP.