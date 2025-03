Der Inselrat von Mallorca und die deutsche Botschaft in Spanien werden ihre institutionelle Zusammenarbeit weiter festigen. Ziel sei es, die Beziehungen zwischen der deutschen Gemeinschaft auf Mallorca und den lokalen Behörden zu stärken sowie gemeinsame Projekte in Bereichen wie Tourismus und Nachhaltigkeit zu fördern. Das gab die Pressestelle des Inselrates am Freitag in einer Mitteilung bekannt.

Bei einer Zusammenkunft in Palma empfing Präsidialdezernent des Inselrats, Antoni Fuster, die deutsche Botschafterin in Spanien, Maria Margarete Gosse. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen unter anderem Maßnahmen zur Unterstützung der deutschen Einwohner auf der Insel sowie die Kooperation im Bereich nachhaltiger Tourismus. Beide Seiten betonten die Bedeutung eines regelmäßigen Austauschs und einer engen Zusammenarbeit. Das Treffen fand kurz nach der wichtigsten deutschen Tourismusmesse in Deutschland, der internationalen Tourismusbörse ITB Berlin statt, auf der der Inselrat von Mallorca sein Konzept für nachhaltigen und barrierefreien Tourismus vorgestellt hatte. Die Fuster und Gosse unterstrichen die Notwendigkeit, weiterhin auf einen verantwortungsbewussten Tourismus zu setzen, der Umweltaspekte berücksichtigt und die kulturellen Werte Mallorcas wahrt. Der deutsche Markt bleibe für Mallorca von zentraler Bedeutung, betonte Fuster. Die deutschen Touristen zeichneten sich durch ihre hohe Verbundenheit mit der Insel aus. Eine enge Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden sei daher essenziell, um die institutionellen Beziehungen weiter auszubauen und Synergien zu nutzen. Mit dem Treffen bekräftigten Inselrat und Botschaft ihr Engagement für eine langfristige Zusammenarbeit und die Umsetzung gemeinsamer Projekte, die sowohl der deutschen Gemeinschaft auf Mallorca als auch der Insel insgesamt zugutekommen sollen.