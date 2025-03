Oberklasse für mehr als 61.000 Euro: Bürgermeister von Palma bekommt neuen Dienstwagen

Der Bürgermeister von Palma de Mallorca bekommt ein neues Auto: Das Rathaus der Balearen-Hauptstadt hat am vergangenen Mittwoch in seiner Plenarsitzung den Kauf eines Fahrzeugs der Oberklasse zum Preis von 61.710 Euro für das entsprechende Amt genehmigt. Der Stadtrat gab außerdem grünes Licht für die Rechnung zu einem Vertrag über die Lieferung von zwei weiteren Fahrzeugen für Palmas Regierungschef Jaime Martínez.

In dem Vertrag war auch die Leasing-Kaufoption für vier Fahrzeuge für den Bereich Mobilität enthalten. "Ein Fahrzeug ist bereits eingetroffen und wir haben heute die Rechnung für dieses Fahrzeug genehmigt", sagte Mercedes Celeste, Sprecherin der Stadtverwaltung. "Offensichtlich handelt es sich um ein Fahrzeug, das an die Umweltzone der Innenstadt angepasst ist", so Celeste.

Zwei weitere Fahrzeuge sollen in dieser Woche kommen

Die Rechnung für dieses spezielle Fahrzeug beläuft sich auf 51.000 Euro plus 10.710 Euro Mehrwertsteuer. Die Sprecherin Celeste begründete die Anschaffung dieses Fahrzeugs damit, dass das vorherige "mehr als 20 Jahre alt" gewesen sei. Die beiden weiteren Fahrzeuge werden noch diese Woche erwartet. Die beiden Rechnungen für diese Vehikel werden dann gegebenenfalls zur Genehmigung vorgelegt.

Andererseits genehmigte die Ratsversammlung den Vertrag über die Lieferung von Einstreu für die Pferde der berittenen Einheit der Lokalpolizei, die derzeit über elf einsatzfähige Pferde verfügt. Das Einstreumaterial muss bestimmte Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel eine geringe Staubentwicklung zur Vermeidung von Atembeschwerden und die Gewährleistung von Komfort und Hygiene. Das maximale Ausschreibungsbudget für das erste Jahr beträgt 34.938,75 Euro (inklusive Mehrwertsteuer).