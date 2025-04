Illegaler Rave auf Mallorca: Mann rammt bei Kontrolle Polizeiauto

Ein 43-jähriger Rave-Teilnehmer ist am vergangenen Sonntag in Palma de Mallorca vorübergehend festgenommen worden. Der Spanier soll sich auf der Party befunden haben, als Beamte eine Inspektion der nicht genehmigten Veranstaltung auf dem Grundstück nahe des Flughafens durchführten, schreibt die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Demnach habe der Mann die Beamten zunächst "verbal konfrontiert" und deren Befugnis zum Betreten des Geländes infrage gestellt. Anschließend soll er versucht haben, mit seinem Fahrzeug auf das Festgelände zu gelangen, obwohl ihm die Polizisten erklärten, dass der Zugang durch ihr Dienstfahrzeug blockiert sei.

Davon ließ sich der Spanier offenbar nicht beeindrucken: Trotz der Warnung, so ein Polizeisprecher, habe der Mann sein Fahrzeug abrupt beschleunigt und sei mit dem Polizeiwagen kollidiert. Dadurch seien Schäden an der hinteren Stoßstange in Höhe von über 400 Euro entstanden.

Die Polizei bat den rabiaten Festivalteilnehmer anschließend zum Alkohol- und Drogentest. Dieser fiel negativ auf Alkohol aus, jedoch positiv auf Kokain, Amphetamin und Methamphetamin.

Der Spanier wurde wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wurde verpflichtet, sich für eine Vorladung vor Gericht bereitzuhalten.