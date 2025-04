Strafen für Campmobil-Bewohner, begrenzte Touristengruppen: Palma rudert wieder zurück

Der Stadtrat von Palma hat die umstrittensten Punkte einer neuen Verordnung zurückgenommen, die, wenn es keine Überraschungen gibt, in der Plenarsitzung im April endgültig verabschiedet werden soll. „Es ist das Dokument mit dem größtmöglichen Konsens", sagte Bürgermeister Jaime Martínez am Mittwoch. "Mehr als 50 Verbände, die den Willen der Bürgerinnen und Bürger widerspiegeln, haben daran mitgewirkt. Ich habe persönlich für die Beteiligung an diesem Prozess geworben, ich habe gesagt, dass es keine roten Linien geben würde, und es hat keine gegeben.“

Campmobile Letztendlich wird die Stadt Wohnmobile nicht ausdrücklich verbieten. Dies war einer der umstrittensten Punkte, der von den Linken und den Verfechtern des Rechts auf Wohnen infrage gestellt wurde. Der Stadtrat ist damit einverstanden, diesen Bereich unter dem Dach der spanischen Verkehrsordnung zu belassen. Mit anderen Worten: Eine Person kann in einem Wohnmobil leben, solange sie nicht länger als zehn Tage am selben Ort verbringt, keine Möbel von der Straße entfernt und keinen Lärm verursacht. In diesem Zusammenhang wies Martínez darauf hin, dass die Stadtverwaltung eine Zählung der Wohnmobile in Palma durchführt und in Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten die Personen befragt hat, um ihre Situation zu ermitteln. Insgesamt gibt es 156 Wohnmobile, die in Siedlungen in Ciutat Jardí, Son Hugo, Son Gual und Son Dameto Dalt verteilt sind. Diese Zahl ist deutlich niedriger als zuvor gemeldete Zahlen. Der Bürgermeister selbst wies im Januar darauf hin, dass es derzeit rund 5000 Wohnmobile in der Gemeinde gibt. Ähnliche Nachrichten "Wir können so nicht mehr leben": Bewohner von Palmas Kathedralen-Viertel laufen Sturm gegen Massifizierung Mehr ähnliche Nachrichten Straßenkünstler Auch gegen die Regelung der Tätigkeit von Straßenmusikern und -künstlern gab es zahlreiche Proteste, die so weit gingen, dass zusammen mit Wohnwagenbewohnern eine Plattform gegen die städtische Verordnung bildeten, die von linken Gruppen unterstützt wurde. Die Künstler (Musiker, Pantomimen, Schauspieler) können ihre Arbeit weiterhin auf den öffentlichen Straßen ausüben und unterliegen den geltenden Vorschriften, die einen Künstlerausweis vorschreiben und ihre Auftritte auf bestimmte Orte in Palma beschränken. „Die bisher erlaubten musikalischen Aktivitäten werden weiterhin erlaubt sein. Aber die Künstler selbst haben uns aufgefordert, sehr hart gegen diejenigen vorzugehen, die keine Genehmigung haben, und das wird der Fall sein“, sagte Martínez. Touristengruppen Die Stadtverwaltung hat sich die Beschwerden mehrerer Branchenverbände Palmas zu Herzen genommen und sich bereit erklärt, die maximale Teilnehmerzahl auf 35 Personen zu erhöhen. Ursprünglich wollte man sie auf zwanzig Personen begrenzen. Ebenso wird, auch auf Wunsch der Arbeitgeberverbände, festgelegt, dass die künftige Begrenzung nicht sofort, sondern erst am 1. Januar 2026 in Kraft tritt. Für Touristengruppen mit Fahrzeugen gibt es keine Änderungen, und es werden maximal vier Personen auf Fahrrädern oder Segways erlaubt sein. Das Verbot der Verwendung von Megaphonen wird beibehalten.