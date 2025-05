Versorgung gefährdet? Bevölkerungsboom auf Mallorca lässt staatliche Gesundheitsausgaben explodieren

Der Migrationsboom, unter dem einige Regionen, insbesondere Mallorca und die Nachbarinseln, zu leiden haben, führt zu einem spürbaren Anstieg der Ausgaben im Gesundheits- und Bildungswesen und kann die Nachhaltigkeit des Systems gefährden. Dies ist eine der grundlegenden Schlussfolgerungen des Berichts „Technical document on the methodology of health, education and long-term care models“, der von der Unabhängigen Behörde für Steuerverantwortung (AIReF) Spaniens erstellt wurde.

Die Experten dieses Organs zur Überwachung und Kontrolle der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit warnen außerdem davor, dass es keine Prognosen für eine Verringerung dieses Ausgabenanstiegs gibt. Hintergrund: In den vergangenen 20 Jahren sind auf den Balearen 300.000 neue Einwohner hinzugekommen. Dies entspricht einem Bevölkerungszuwachs von fast 40 Prozent. Dieser übersteigt die Finanzierungskapazität der Autonomen Gemeinschaft bei weitem.

In den Balearen-Gemeinden insgesamt liegt das durchschnittliche Wachstum der Gesundheitsausgaben zwischen 2016 und 2023 bei 5,2 Prozent. Der Bericht weist darauf hin, dass auf den Kanarischen Inseln, den Balearen, in Madrid, Valencia und Katalonien demografische Schwankungen ebenfalls zu einem zusätzlichen Anstieg der Ausgaben geführt haben.

Auch Ausgaben für Bildung stark gestiegen

Das Gleiche gilt für das Bildungswesen. „Auf den Kanarischen Inseln, in Navarra, La Rioja, in der Valencianischen Gemeinschaft, auf den Balearen, in Katalonien, Madrid, Andalusien und Kantabrien sind die Bildungsausgaben im Durchschnitt überdurchschnittlich gestiegen“, so die Experten. Die Balearen stehen in diesem Bereich erneut an der Spitze. Die Ausgaben sind um weit über 5 Prozent gestiegen, um den neuen Bedarf zu decken.

Der wirtschaftliche Druck, auf den der AIReF in seinem vergleichenden Bericht hinweist, macht sich bereits in den Haushalten der Gemeinschaft bemerkbar, in denen in den letzten Jahren der Anteil der Sozialausgaben so stark gestiegen ist, dass er inzwischen 70 Prozent der Gesamtausgaben ausmacht. Die Insel-Regierung arbeitet an einem neuen Haushalt, der am 16. Mai vom Regierungsrat verabschiedet werden könnte und der einen Teil der Vorausschätzungen des Haushalts, der im Dezember aufgrund der Ablehnung von Vox nicht verabschiedet werden konnte, wieder aufnimmt.