Viel mehr Beamte auf die Straße: Palmas Rathaus will die Lokalpolizei tiefgreifend umstrukturieren Mit mehr Geld, aber auch deutlich mehr Nachtschichten sowie Dienst an Wochenenden und Feiertagen sollen die Ordnungshüter in der Mallorca-Metropole, zu der auch der Ballermann an der Playa de Palma zählt, für Sicherheit sorgen