Regierung kündigt neue Investitionen an: 3,8 Milliarden Euro sollen die Balearen verändern

Die Präsidentin der Balearen-Regierung, Marga Prohens (PP), hat am Dienstag einen umfassenden Investitionsplan vorgestellt, der Mallorca und die Nachbarinseln grundlegend verändern soll. Insgesamt 3,8 Milliarden Euro will die Regierung in den kommenden Jahren in die öffentliche Infrastruktur stecken – ein Rekordvorhaben unter dem Namen "Illes en Transformació" ("Inseln im Wandel").

Im Fokus stehen dabei zentrale Lebensbereiche wie das Gesundheits- und Bildungswesen, die Pflege, der Wasserkreislauf, nachhaltiger Tourismus, Mobilität, Sicherheit sowie neue Wohnprojekte des öffentlichen Bauträgers IBAVI. "Wir erleben den Beginn einer echten Transformation der Balearen", sagte Prohens bei der Vorstellung des Plans in Palma. Begleitet wurde sie von ihrem Kabinett, Palmas Bürgermeister Jaime Martínez (PP), dem Präsidenten des Inselrats von Mallorca, Llorenç Galmés (PP), sowie dem Rektor der Universität der Balearen (UIB), Jaume Carot. Auch zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft nahmen teil. "Viele der Invesititonen waren lange überfällig" Prohens betonte, dass viele der geplanten Investitionen lange überfällig seien: „Manche Projekte wurden seit 20 Jahren nicht mehr angegangen. Jetzt haben wir endlich eine klare Vision für die nächsten Jahre.“ Ein Ziel des Plans ist es, die Lebensqualität auf den Inseln spürbar zu verbessern – durch moderne Krankenhäuser, neue Schulen, bezahlbaren Wohnraum und mehr Nachhaltigkeit im Alltag der Menschen. Dabei gehe es laut Prohens nicht um kurzfristige Effekte, sondern um einen langfristigen Wandel:. "Die großen Herausforderungen unserer Zeit – wie bezahlbares Wohnen, gute Gesundheitsversorgung oder nachhaltiger Tourismus – lassen sich nicht mit einem Schnellschuss lösen. Dafür brauchen wir solide Grundlagen und einen klaren Kurs." Mit dem neuen Investitionspaket will die Regierung den Weg für die Zukunft ebnen – und Mallorca fit machen für die kommenden Jahrzehnte.