Sturmwarnung herausgegeben: Auf Mallorca strömt eine Kaltfront zu

Mitten im Hochsommer steht Mallorca eine merkliche Abkühlung bevor. Schon am Mittwochabend sollten sich die Menschen auf einen "drastische Wetterumschwung" einstellen, warnte am Dienstag die Sprecherin des spanischen Wetterdienstes AEMET auf den Balearen, María José Guerrero. Am Donnerstag und Freitag könnte es gar "kompliziert", werden, so die Meteorologin.

Grund für den Wetterumschwung sei ein Tiefdruckgebiet, das kalte Luftmassen in höhere Atmosphärenschichten bringe. Diese träfen auf das derzeit aufgeheizte Mittelmeer mit Wassertemperaturen von 27 bis 28 Grad. In der Summe, so Guerrero, ergäbe das eine Konstellation, die zu heftigen Gewittern und Starkregen führen könne. Besonders betroffen sein dürften die Serra de Tramuntana sowie der Süden, Norden und Nordosten der Insel. Für diese Regionen rief AEMET die Wetterwarnstufe Gelb aus, erwartet werden dort Gewitter und starke Regenfälle mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter binnen einer Stunde. Ähnliche Nachrichten Unerträgliche Hitze im Büro: Mallorca-Beamte müssen unterm Sonnenschirm arbeiten Die Temperaturen sollen im Zuge des Wetterumschwungs merklich sinken und sich zwischen 26 und 30 Grad einpendeln. Guerrero zufolge würde dies einen Rückgang zwischen zwei bis fünf Grad bedeuten, in einzelnen Orten wie Artà, wo am Sonntag noch 39 Grad gemessen wurden, könne er noch stärker ausfallen. Am Freitag soll das unübliche Sommerwetter zunächst anhalten. „Am Vormittag kann es auf der ganzen Insel noch regnen, aber nachmittags wird sich die Lage entspannen", prognostiziert Guerrero. Für Samstag erwarten die Meteorologen dann wieder bewölkte Abschnitte mit vereinzelten Schauern. Die Temperaturen sollen sich zum Wochenende hin langsam erholen und wieder zwischen 28 und 32 Grad erreichen. Die AEMET-Sprecherin wies allerdings darauf hin, dass sich die Vorhersagen kurzfristig noch ändern könnten.