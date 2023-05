Bei dem Absturz von zwei Ultraleichtflugzeugen in der Nähe der spanische Mittelmeermetropole Barcelona sind am Sonntag vier Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Flieger seien aus ungeklärter Ursache fast zeitgleich in ein Waldgebiet gestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Einer der motorgetriebenen Maschinen, die maximal zwei Personen Platz bieten, habe Feuer gefangen.