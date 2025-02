Ein erst Mitte Dezember von der auch Mallorca anfliegenden Airline Marabu eingeflotteter, sechs Jahre alter Airbus A320 Neo ist seit dem 25. Januar auf Fuerteventura gestrandet. Das meldete der Fachauftritt www.aerotelegraph.com am Montag.

Der letzte Flug hatte die Kennzeichnung DI6440 und führte von Hamburg auf die kanarische Wüsteninsel. "Die Marabu-Maschine mit der Kennung ES-MBF wird derzeit nach einer Fehlermeldung an einem der Triebwerke vor Ort in Fuerteventura technisch überprüft", wurde eine Sprecherin zitiert.

Der Airbus A320 Neo wurde im September 2018 an die Airline Indigo ausgeliefert und flog fast sechs Jahre unter der Registrierung VT-IVV für die indische Airline. Eigentümer des Flugzeugs ist Jackson Square Aviation.

Die auch Mallorca ansteuernde Ferien-Airline Marabu will in diesem Jahr stabiler fliegen und hatte dazu schon im vergangenen Jahr angekündigt, die eigene Flotte auf acht Maschinen wachsen zu lassen. "Die Flugzeuge Nummer fünf und sechs sind bereits im Einsatz. Nummer sieben wird bis Jahresende ausgeliefert werden. Nummer acht wird Anfang 2025 folgen", so die Marabu-Sprecherin weiter.