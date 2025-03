Auf einem Spanien-Flug ist es am Wochenende zu tumultartigen Szenen und Panik an Bord gekommen. Wie zuerst die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichtet hatte, randalierte ein Passagier zuerst an Bord und versuchte danach, eine Tür des Flugzeugs zu öffnen. Die Airline bestätigte den Vorfall auf Anfrage der Redaktion des Mallorca Magazins. Dabei ist ein Flugbegleiter verletzt worden.

Der Sachverhalt ereignete sich am Samstag, 1. März, auf einem Flug von der spanischen Hauptstadt Madrid nach Caracas in Venezuela. Der Mann sei zuerst durch "unruhiges Verhalten" aufgefallen, teilte ein Pressesprecher der Airline mit: "Der Passagier störte seinen Sitznachbarn, indem er ihn anschrie und schlug, während dieser schlief." Die Bordcrew habe "schnell gehandelt", der Aggressor wurde weggesetzt und sei an seinem neuen Platz von der Besatzung beobachtet worden.

Doch danach eskalierte die Situation gänzlich. Denn der Passagier konnte sich losreißen und versuchte, eine der Flugzeugtüren zu öffnen. Dabei habe der Mann "offensichtliche Symptome einer psychischen Störung" gezeigt. Die Flugbegleiter konnte ihn von seinem Vorhaben abbringen. Von Seiten der Airline heißt es: "Unsere Kabinenbesatzung hielt den Passagier sofort fest und sicherte ihn gemäß dem Protokoll im hinteren Teil des Flugzeugs."

Andere Passagiere an Bord nahmen die Szenen auf, sie zeigen Momente der Panik und Verunsicherung unter den anderen Fluggästen. Auf dem von der Nachrichtenagentur Europa Press bei Instagram geteilten Video ist deutlich zu sehen, wie der Mann sich an der Flugzeugtür zu schaffen macht, an ihr rüttelt und sie so versucht, zu öffnen. Zuerst greift ein Steward ein und will ihn zurückhalten, doch alleine schafft er es nicht. Erst zusammen mit anderen Männern gelingt es, den Mann wegzuziehen.

Die Airline sagte auf MM-Anfrage, "die Sicherheit des Fluges oder der Menschen an Bord war in keinem Fall gefährdet". Während des Vorfalls ist jedoch ein Crewmitglied verletzt worden, er erlitt einen Teilbruch an der Wade und kann nun einige Wochen nicht arbeiten.

Bis zur Ankunft wurden dem Aggressor zwei Flugbegleitern an die Seite gestellt, sie konnten vermeiden, dass der Mann sich selbst oder anderen weiteren Schaden zufügt. Nach der Landung in Venezuela wurde er an die örtlichen Behörden übergeben.