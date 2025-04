Familie vor Spanien-Flug brutal getrennt: Ryanair will 89-jährigen Großvater einfach nicht mitfliegen lassen

Eine Familie aus der spanischen Stadt Castelló beschwert sich bitter darüber, dass die irische Fluggesellschaft Ryanair sie „schlecht behandelt“ und am Flughafen Eindhoven (Niederlande) zurückgelassen hat, als sie nach einem mehrtägigen Urlaub das Flugzeug zurück nach Spanien besteigen wollte.

Die Familienmitglieder behaupten laut einem Bericht der zeitung "El Periódico Mediterráneo", dass die Ryanair-Mitarbeiterin, die die Ausweispapiere kontrollierte, den Großvater der Familie, nicht mitfliegen lassen wollte. Sie bot der Familie an, ins Flugzeug zu gehen und den 89-jährigen Luis dort zu lassen.

Ryanair-Ortskraft kannte unbegrenzten spanischen Personalausweis nicht

Die Angestellte der Fluggesellschaft sagte, sie erkenne den Ausweis des 89-Jährigen nicht als gültig an. Luis hat nämlich einen Dauerausweis, der nicht mehr erneuert werden muss, weil er bis zum Tod der Person gilt. Das Ablaufdatum ist 2099 und die Ryanair-Mitarbeiterin hielt das Dokument für zweifelhaft.

Die Familie ließ sich nicht trennen und blieb vorerst in Holland am Boden. Sie musste zusätzlich zu den neuen Flugtickets eine weitere Nacht in einem Hotel verbringen. Es handelte sich dabei um Zusatzkosten in Höhe von 1560 Euro.

Ryanair geriet in den vergangenen Monaten zunehmend in die Schlagzeilen: Mal durfte ein Passagier wegen eines zu großen Handgepäckstücks nicht mitreisen, mal fielen Mitarbeiter mit unfreundlichem Umgangston völlig aus der Rolle.