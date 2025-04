Dieses Auto-Zubehör kostet Sie auf Mallorca 400 Euro Strafe, wenn Sie es wie in Deutschland verwenden

In Spanien und somit natürlich auch auf Mallorca werden die laut der spanischen Verkehrsbehörde unsachgemäß an Autos angebrachten Anhängerkupplungen mit 400 Euro Strafe geahndet. Denn anders als in Deutschland muss die Vorrichtung bei Nichtbenutzung unter Umständen entfernt werden. Wer mit einem Wohnwagen auf die Insel reisen oder hier sein Auto mit dem besagten Equipment anmelden möchte, sollte diese Aspekte beachten.

Anhängerkupplung muss abnehmbar oder einziehbar sein Eine Anhängerkupplung muss in Spanien stets abnehmbar oder zumindest "einziehbar" sein. Die am Fahrzeugheck hervorstehenden Teile können eine Verletzungsgefahr für Fußgänger darstellen. Oder bei einer Kollision beim anderen Fahrzeug starke Schäden entstehen. Sobald die Vorrichtung gerade nicht genutzt wird, muss sie entfernt werden. Ähnliche Nachrichten Urlauber aufgepasst! Wer auf Mallorca gegen Verkehrsregeln verstößt, muss auch in Deutschland mit Führerscheinentzug rechnen Mehr ähnliche Nachrichten Sichtbarkeit des Nummernschilds Das Nummernschild darf von der Anhängerkupplung nicht verdeckt werden und muss stets sichtbar sein. Ein nicht erkennbares Kennzeichen wird als Verstoß geahndet. Andere Zulassungsbestimmungen als in Deutschland Wenn eine Anhängerkupplung verwendet wird, muss sie allerdings auch in Spanien zugelassen sein. Die Bestimmungen sind anders als in Deutschland. Die Vorrichtung muss vom TÜV genehmigt, ordnungsgemäß in den Fahrzeugpapieren eingetragen und von einer Fachwerkstatt angebracht worden sein. Der ITV (Spanischer TÜV) prüft nämlich, ob die Installation in einer autorisierten Werkstatt erfolgte und ob die Anhängerkupplung überhaupt zugelassen ist. Führen Sie deshalb bei Autofahrten in Spanien mit Anhängerkupplung unbedingt den TÜV-Bericht und eine Werkstatteinbaubescheinigung mit sich. Gewichts- und Größenbeschränkungen beachten Beachten Sie die zulässigen Gewichts- und Größenbeschränkungen für Anhänger entsprechend Ihrem Fahrzeugtyp.